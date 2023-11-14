Путин поручил разработать план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке

"Утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объёма таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн пассажиров в год", — говорится в перечне поручений.