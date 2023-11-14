Путин поручил разработать план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительству разработать план по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа.
"Утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объёма таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн пассажиров в год", — говорится в перечне поручений.
А ранее в ходе Восточного экономического форума президент РФ неоднократно подчёркивал, что развитие Дальнего Востока — это приоритет на весь XXI век и власти не будут снижать темпы поддержки региона.
ТАСС / Гавриил Григоров