Путин признался, что испытывает джетлаг после перелёта на Дальний Восток
Владимир Путин на ВЭФ. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин признался, что, как и большинство людей, испытывает джетлаг после долгого перелёта на Дальний Восток.
"Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени", — сказал глава государства во время общения с журналистами на космодроме Восточный.
Напомним, 11 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток, где провёл несколько больших совещаний и 12 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, ответив на множество вопросов. Затем российский лидер отправился на космодром Восточный в Амурскую область, где сегодня, 13 сентября, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.