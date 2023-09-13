Путин признался, что испытывает джетлаг после перелёта на Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин признался, что, как и большинство людей, испытывает джетлаг после долгого перелёта на Дальний Восток.

"Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени", — сказал глава государства во время общения с журналистами на космодроме Восточный.