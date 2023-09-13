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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 04:52

Путин признался, что испытывает джетлаг после перелёта на Дальний Восток

Владимир Путин на ВЭФ. Фото © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин на ВЭФ. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин признался, что, как и большинство людей, испытывает джетлаг после долгого перелёта на Дальний Восток.

"Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени", — сказал глава государства во время общения с журналистами на космодроме Восточный.

Путину и Ким Чен Ыну проводят экскурсию по объектам космодрома Восточный
Путину и Ким Чен Ыну проводят экскурсию по объектам космодрома Восточный

Напомним, 11 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток, где провёл несколько больших совещаний и 12 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, ответив на множество вопросов. Затем российский лидер отправился на космодром Восточный в Амурскую область, где сегодня, 13 сентября, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Александра Вишнякова
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