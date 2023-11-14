Медведев: Во главе региональной партийной организации должен стоять авторитет

Во главе региональной партийной организации должен стоять авторитетный человек. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари реготделений партии. В ходе встречи он обратил внимание на то, что некоторые из них возглавляют регионы и несут ответственность за них.

"Это предопределяет то, что вам было предложено возглавить отделения "Единой России". Другие присутствующие коллеги тоже многое сделали и, надеюсь, будут обладать необходимым авторитетом. Вы так или иначе являетесь носителями публичных властных или административно-хозяйственных полномочий", — приводит слова Медведева пресс-служба "Единой России".

По его словам, секретарь реготделения партии — это не добавка к должности, а самостоятельная работа. Также Медведев подчеркнул, что у правящей партии более сложная судьба, чем у оппозиционной, которая "может говорить всё что угодно". Он добавил, что "Единая Россия" — это партия реальных дел.

Как сообщил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, скоро новые руководители возглавят шесть региональных отделений партии: в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, а также в Омской и Ярославской областях и на Чукотке.

Решением президиума генсовета партии кандидаты в секретари реготделений ЕР назначены временно исполняющими обязанности. Ими стали: губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Чукотки Владислав Кузнецов, начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец и министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. До конца ноября в этих шести регионах пройдут конференции, на которых утвердят кандидатуры новых секретарей, отметил Турчак.