Цена на какао побила почти полувековой рекорд

Биржевые цены на какао 13 ноября превысили четыре тысячи долларов за метрическую тонну, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures. Примечательно, что это произошло впервые с 1977 года, то есть стоимость какао побила 46-летний рекорд.

Накануне по декабрьскому фьючерсу она достигла 4051 доллара, при этом 10 ноября торги закрылись на 3991 долларе. В общей сложности цены с конца 2022 года выросли в 1,6 раза. Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов отметил, что цена данной продукции может повыситься до пяти тысяч долларов в рамках нынешней инфляционной переоценки.

"В среднем какао последние 15 лет (с последнего большого кризиса) стоило около 3500 за тонну. За это время в США, которые потребляют львиную долю мирового кофе, инфляция выросла более чем на 40%. И в сегодняшних ценах эти 3500 как раз должны стоить 5000. Так что даже без факторов вроде неурожая, колебаний климата и прочего какао и так будет стремиться к данной отметке", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Также специалист напомнил о случаях дефицита какао-бобов. Так, в 1977 году цена шоколадной продукции повышалась практически до 5400 долларов, с учётом накопленной инфляции — это 27,5 тысячи за тонну. По мнению Емельянова, то, что происходит сейчас, — всего лишь текущая переоценка. Эксперт подчеркнул, что настоящего кризиса не было достаточно давно.