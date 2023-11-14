Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 18:55

Пока не направлен в МУС: В Турции раскрыли подробности иска против Нетаньяху

Турецкий адвокат Бекироглу: Иск против Нетаньяху пока не направили в МУС

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а находится на рассмотрении в Минюсте Турции. Об этом рассказал один из инициаторов петиции, турецкий адвокат Бурак Бекироглу. По его словам, заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула.

"Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений Министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно, в свою очередь, направит физическую версию нашей заявки в Прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели", — раскрыл Бекироглу подробности в беседе с ТАСС.

Адвокат отметил, что в документе подробно сообщается о преступлениях, инкриминируемых Нетаньяху. По его словам, авторы иска очень сильно рассчитывают, что в Гааге будет начато расследование.

Ранее была информация, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Детали документа не раскрываются, однако известно, что он состоит из 23 страниц.


Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Большинство населения Израиля настроено против Нетаньяху, заявил Эрдоган

Обложка ©

ТАСС / AP / Abir Sultan

Наталья Исакова
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров