Пока не направлен в МУС: В Турции раскрыли подробности иска против Нетаньяху

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а находится на рассмотрении в Минюсте Турции. Об этом рассказал один из инициаторов петиции, турецкий адвокат Бурак Бекироглу. По его словам, заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула.

"Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений Министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно, в свою очередь, направит физическую версию нашей заявки в Прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели", — раскрыл Бекироглу подробности в беседе с ТАСС.