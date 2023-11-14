Пока не направлен в МУС: В Турции раскрыли подробности иска против Нетаньяху
Турецкий адвокат Бекироглу: Иск против Нетаньяху пока не направили в МУС
Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а находится на рассмотрении в Минюсте Турции. Об этом рассказал один из инициаторов петиции, турецкий адвокат Бурак Бекироглу. По его словам, заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула.
"Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений Министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно, в свою очередь, направит физическую версию нашей заявки в Прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели", — раскрыл Бекироглу подробности в беседе с ТАСС.
Адвокат отметил, что в документе подробно сообщается о преступлениях, инкриминируемых Нетаньяху. По его словам, авторы иска очень сильно рассчитывают, что в Гааге будет начато расследование.
Ранее была информация, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Детали документа не раскрываются, однако известно, что он состоит из 23 страниц.
ТАСС / AP / Abir Sultan