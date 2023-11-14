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14 ноября, 19:00

ХАМАС в ближайшие дни может освободить нескольких заложников, узнали СМИ

CNN: ХАМАС в ближайшие дни или недели может освободить некоторых заложников

<p>Митинг в Тель-Авиве с требованием возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN</p>

Митинг в Тель-Авиве с требованием возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни или недели может освободить некоторых заложников. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на европейского дипломата.

"Некоторые заложники могут быть освобождены в ближайшие дни или недели", — говорится в сообщении канала.

Ранее ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Представители радикального движения также требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин. Однако Тель-Авив пока не определился с решением по этому вопросу.

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Наталья Исакова
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