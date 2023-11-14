ХАМАС в ближайшие дни может освободить нескольких заложников, узнали СМИ

Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни или недели может освободить некоторых заложников. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на европейского дипломата.

"Некоторые заложники могут быть освобождены в ближайшие дни или недели", — говорится в сообщении канала.

Ранее ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Представители радикального движения также требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин. Однако Тель-Авив пока не определился с решением по этому вопросу.