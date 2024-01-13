Версии катастрофы рейса 821: Почему 15 лет назад Пермь могли стереть с карты России Даже спустя много лет жители крупного промышленного города на Урале продолжают обсуждать версии авиакатастрофы над Пермью, над которой ранее никогда не падали пассажирские лайнеры. 12 января, 21:41 14 сентября 2008 года произошла катастрофа. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

14 сентября 2008 года произошла катастрофа, после которой многие россияне были уверены: правду мы узнаем только через 50 лет, и то если расскажут. Речь шла о падении пассажирского самолёта Boeing-737 в Перми на перегон железной дороги Бахаревка – Пермь II. В результате катастрофы погибли 82 человека и шестеро членов экипажа, в том числе пилоты: командир судна Родион Медведев, второй пилот Рустем Аллабердин и четыре стюардессы.

Хронология событий

Ничто не предвещало катастрофы. Пассажирский Boeing-737, находившийся в лизинге у компании "Аэрофлот-Норд", вылетел 14 сентября в 1:12 из Шереметьево в Пермь. На эшелоне происшествий не было. Проблемы начались, когда в 4:49 (время по Екатеринбургу) самолёт стал снижаться над Пермью: борт должен был совершить посадку в аэропорту Большое Савино. Погода была сложной, но лётной: накрапывал дождь, видимость была в пределах нормы, ветра почти не было.

В 4:51 диспетчер аэропорта Эрик Бикбов потребовал от экипажа, чтобы самолёт сменил курс и зашёл на посадку повторно. Сам он объяснял требование тем фактом, что "боинг", заходя на посадку, находился слишком высоко и слишком близко к аэропорту и не успевал снизиться до нужной высоты. Журналисты позже будут упрекать диспетчера в том, что, отправив российский борт на повторный заход, он предоставил взлётно-посадочную полосу немецкому самолёту компании "Люфтганза", который был сильно загружен и которому было удобнее взлетать против ветра.

Этот момент стал точкой отсчёта. Дело в том, что траектория, по которой диспетчер отправил самолёт на второй заход, не соответствовала параметрам, занесённым в автопилот. Поэтому пилоты отключили его и повели самолёт вручную. "Боинг" успел снизиться до высоты 750 метров, выпустил закрылки и шасси и совершил три смены курса, прежде чем диспетчер потребовал ещё одного разворота вправо. То, что произошло после этого, логике уже не поддавалось. Сначала вместо изменения курса самолёт стал набирать высоту.

Но вместо того, чтобы повернуть вправо, самолёт сделал левый поворот. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Диспетчер даже спросил, всё ли с экипажем в порядке, и получил успокоительный ответ. Но, вместо того чтобы повернуть вправо, самолёт сделал левый поворот, начал терять высоту, сделал бочку — то есть перевернулся вокруг собственной оси на 360 градусов, вошёл в пике и в 05:09 рухнул с высоты трёхсот метров на землю. Произошло это в конце улицы Советской Армии, в трёхстах метрах от перекрёстка с улицей Карпинского. Самолёт врезался в железнодорожные пути Транссиба под углом 40 градусов на скорости 468 км/ч.

Жители в домах рядом решили, что началась война или взорвалась атомная бомба: дома ощутимо тряхнуло, а зарево, поднявшееся над железной дорогой, светило необыкновенно ярким светом. Жители Тбилисской улицы решили, что взорвался состав с горючим. Столб пламени был высотой с пятиэтажный дом. Прибежавшие на место катастрофы пермяки увидели страшное: кругом валялись пылавшие обломки, кресла с погибшими разметало по путям. Кто-то из прибежавших забился в истерике: на земле лежало тело погибшего младенца... Пожарные прибыли только через 10–15 минут и работали на месте почти до утра. Город наполнился слухами. Версии катастрофы посыпались одна за другой.

Версия первая: теракт

Эта версия была озвучена сразу же после падения. В её пользу свидетельствовали многие очевидцы. Они утверждали, что самолёт взорвался ещё в воздухе. "Взорвался до того, как упал!"; "Летел как комета"; "Враньё, что он сначала упал, а потом загорелся. На самом деле взорвался он в воздухе и разлетелся на обломки", — вот что писали на местном форуме. Версию о теракте активно поддерживали чеченские террористы, устроившие настоящее ликование в Интернете. Оказалось, что на борту самолёта погиб советник президента генерал-полковник Евгений Трошин — командующий Российскими войсками во время боевых действий в Чечне с 1995 по 2002 год. Трошин летел на турнир по самбо.

Свидетели и очевидцы утверждали, что самолёт взорвался ещё в воздухе. Фото © ТАСС / Романов Алексей

Отец погибшей стюардессы Ольги Василий Кучма и спустя годы был уверен, что это был теракт, и не верил в официальную версию. Он считал, что директор компании "Аэрофлот-Норд" буквально проговорился в одном из самых первых интервью. Он указал, что на месте падения самолёта "нет воронки" и вообще "ничего нет".

Версия вторая: захват самолёта

Ещё одна версия, которая зазвучала почти сразу, — это захват самолёта с целью использования его для теракта. Эта версия сразу же обросла фантастическими подробностями. Вплоть до того, что на место падения пожарные прибыли чуть ли не заранее и что связь с пилотами была потеряна за 30 минут до катастрофы. Называлась даже цель террористов — "Пермьнефтеоргсинтез". И действительно, самолёт недотянул до завода всего несколько километров, упав на пустыре. Появились даже сообщения о том, что якобы с аэродромов местных военных баз в воздух поднялись два МиГа. Они-то и сбили лайнер, когда якобы стало очевидно, что террористов не остановить. В общем, пока одна половина жителей Перми в душе благодарила пилотов за то, что самолёт упал не на дома, кто-то явно разгонял ситуацию, чтобы вызвать возмущение людей.

Ещё одна версия — захват самолёта с целью использования его для теракта. Фото © ТАСС / Романов Алексей

Даже через годы сторонники версии приводили веские доводы: во-первых, самолёт оказался над жилыми застройками, где он в принципе не должен был находиться и где самолёты никогда не летали. Второе: очевидцы утверждали, что самолёт взорвался не на земле, а в воздухе и упал на землю горящим. Третье: некоторые родственники погибших проговорились, что у них отобрали телефоны и взяли подписку о неразглашении. Возможно, искали сообщения с борта самолёта.

Версия третья — официальная

Официальные действия властей тоже были странными. Уголовное дело по факту гибели людей то открывали, то закрывали, а само расследование шло целых пять лет. В конце концов обществу рассказали, что имело место сочетание нескольких факторов. Во-первых, пилоты вместе до этого рейса никогда не летали. Во-вторых, у них было мало опыта для полёта на "боинге". Якобы поэтому в сложной ситуации они не смогли разобраться с управлением лайнером, у которого индикация положения самолёта по отношению к горизонту устроена иначе, чем на советских судах. У наших самолётов неподвижна линия горизонта, а у американских — сам самолёт. Именно поэтому командир воздушного судна буквально "уронил" "боинг" влево сначала на 30 градусов, потом на 50, а потом и на 76, хотя второй пилот пытался выровнять самолёт.

При этом официальный налёт на "боинге" у Медведева был больше тысячи часов. А вот у Аллабердина он был невелик — всего 236 часов.

Разбившийся самолёт за три месяца до катастрофы. Фото © Wikipedia / Aktug Ates

Сыграла роль и неисправность двигателей: правый выдавал большую тягу, чем левый. На эшелоне это не играло роли, а при снижении и падении скорости самолёта могло сыграть свою роль. Более того, неисправной была и аппаратура, определяющая местоположение самолёта: она ошибалась на 4,5 километра. Именно поэтому "боинг" оказался слишком близко к полосе, но всё ещё летел на большой высоте.

Но и этого было мало. В останках командира корабля якобы нашли следы алкоголя. Картина представала удручающая. Нетрезвые пилоты, не умеющие управлять самолётом, диспетчер, отправивший их на второй круг ради немецкого самолёта "Люфтганзы", неисправный лайнер, неисправный прибор GPS... Быть может, именно поэтому многие не поверили официальному выводу.

Версия четвёртая: перехват управления

Эта почти фантастическая версия возникла лишь тогда, когда стало известно: американцы действительно проводят эксперименты по перехвату управления самолётами. И тогда снова заговорили о теракте, но теперь речь шла не о террористах-одиночках, а о диверсии, осуществлённой западными спецслужбами.

Ещё во времена войны в Персидском заливе (а это 1990–1991 годы) американская корпорация Northrop Grumman разработала систему перехвата управления самолётами RQ-4 Global Hawk. В свете этого по-новому предстаёт как судьба самолётов, угнанных в воздушном пространстве США 11 сентября 2001 года, так и судьба других "боингов", упавших на землю без очевидных причин.

Мемориал рейсу 821. Фото © Wikipedia / Поздеев В. О

Система RQ-4 Global Hawk помещается в небольшом чемоданчике, который можно спокойно привезти с собой куда угодно. Например, в Пермь. Кстати, спустя пять лет подобная катастрофа случится в Казани: там при точно таких же обстоятельствах упадёт на землю ещё один "боинг", погибнет 50 человек. Даже визуально место катастрофы будет схожим. Самолёт пойдёт на повторную посадку, потеряет высоту, 20 секунд будет пикировать и врежется в землю под углом в 40 градусов. А в 2019 году точно так же рухнет "боинг" под Ростовом-на Дону. Второй заход на посадку, пике и катастрофа.

Версия пятая. Цель — спецсостав

Самолёт рухнул в пределах видимости машиниста. Фото © ТАСС / Алексей Романов

Ещё одна версия не покажется фантастической, если знать, что 14 сентября 2008 года именно в 5:09 по железнодорожному перегону Бахаревка – Пермь II в районе улицы Советской Армии должен был следовать спецсостав с секретным грузом.

Литеру этого товарного поезда нам никогда не узнать, но, по некоторой информации, он перевозил такое количество взрывоопасных веществ, что, если бы "боинг" упал на него, погибли бы не тысячи и даже не десятки тысяч человек, а весь город. Подобные составы по технике безопасности формируются такими веществами в меньшей концентрации, например, в соотношении один вагон с опасным грузом на 2–5 с обычным. Но в тот раз якобы концентрация превышала нормы.

Этого не произошло из-за случайности. Машинист поезда то ли слишком долго обедал, то ли задержался в туалете, но поезд тронулся в путь двумя минутами позже. Счёт шёл буквально на секунды: от станции Пермь II до места катастрофы — шесть километров, а от станции Бахаревка — чуть больше трёх. Самолёт рухнул в пределах видимости машиниста.

Пермь. Фото © Shutterstock

Очевидцы утверждали, что после экстренного торможения машинист так долго не выходил из кабины, что пришлось её открывать снаружи, так он был потрясён произошедшим. Так что действительно, может, лет через пятьдесят мы и узнаем, что случилось на самом деле. Если нам, конечно, расскажут.

Авторы Александр Лаврентьев