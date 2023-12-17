Судьба СВО, дробление территорий и место России — главные предсказания на 2024 год Каким странам предсказания на 2024 год обещают мир и процветание, а каким катастрофы и войны — в тексте Лайфа. 16 декабря, 21:40 Судьба СВО, дробление территорий и место России — главные предсказания на 2024 год. Обложка © Shutterstock

Ванга: тайные встречи и огненный дракон

На 2004 год предсказания болгарской провидицы говорят о том, что две страны, разделённые океаном, будут вести тайные переговоры с целью покорить Россию. Однако российская разведка узнает об этих планах и сорвёт их. Под двумя странами можно подразумевать как США и ЕС, так и США и Китай, которые тоже разделены Тихим океаном. В любом случае заговорщики будут посрамлены, а победа останется за Россией.

Особую роль предсказательница отводила "дню трёх троек" — то есть дате 03.03.2023, но что именно произойдёт, Ванга не сказала. Зато она предсказала открытие нового вида энергии, который должен прийти на смену углю и газу, встречу с инопланетянами и открытие приёмов телепатии. Есть у Ванги, правда, несколько туманные предсказания о грядущем присоединении Тайваня к Китаю и взрыве в США Йеллоустоунского супервулкана. Есть версия, что её слова про дракона, извергающего огненные слёзы, можно трактовать как падение на США астероида, но это маловероятно.

Нострадамус: голод в Европе и применение химоружия

Как считают толкователи катренов Нострадамуса, в 2024 году человечество ждут потрясения. Сильные изменения случатся на арене мировой политики. К власти в западных странах придут новые лидеры, британский король Карл III откажется от престола, Европу ждёт голод, а в России произойдут новые научные прорывы и открытия.

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Экономика в нашей стране продолжит развиваться, благосостояние людей увеличится. А вот планам России накормить своим зерном весь мир сбыться не суждено — прежде всего из-за природных катастроф. Однако хлеба внутри страны будет вволю. В будущем году Россия будет искать союзников на Азиатском континенте. Её главными партнёрами станут Китай и Индия. Эти страны смогут влиять на общемировую политику и изменят её.

На Ближнем Востоке будут новые потрясения. Нострадамус предсказывает новую исламскую революцию и грядущую войну всего мира с радикально настроенными мусульманами, что в конце концов и приведёт мир к ядерной катастрофе. Но случится она не в 2004 году, а гораздо позже, поэтому волноваться сейчас не стоит. На Украине существует опасность применения химического оружия. Главное, за чем следует наблюдать, — это взаимодействие планет Сатурна и Юпитера.

Астролог Павел Глоба: Зеленский уйдёт, экономика США не переживёт удара

Павел Глоба считает, что в следующем году для России начнётся период, предшествующий расцвету. Возможно, именно в этом году в России родится её новый лидер. В 2024 году ещё больше возрастёт активность Солнца. Это спровоцирует взрывы социального недовольства во многих странах мира, возможны революции в Европе и Южной Америке.

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Жителям Санкт-Петербурга погода преподнесёт неприятный сюрприз в виде невиданного разлива Невы. Некоторые жители города после этого решатся на переезд в города Восточной Сибири.

Сложным станет год и для олигархов: ещё больше разбогатеть, сделав россиян беднее, они не смогут. Звездочёт Глоба говорит о том, что последующие 20 лет станут для нашей страны годами уверенного роста.

А вот конфликт на Украине способен перейти в настоящую войну, этого будут добиваться за океаном. На пути агрессоров встанут все наши спецслужбы, и ястребы войны не смогут добиться расширения конфликта. Президенту Украины Зеленскому, скорее всего, придётся уйти с поста, а новый лидер США нанесёт по экономике собственной страны такой удар, который Штаты уже не выдержат.

Вера Лион: большой войны не будет

Ясновидящая из Казахстана Вера Лион считает, что в Северной Америке экономическая ситуация усугубится, США ждёт коллапс экономики. В северных штатах могут начаться социальные волнения. Политики же будут заняты собой и предстоящими выборами — некому будет принять жёсткие решения, способные исправить ситуацию.

Россию, по мнению провидицы, ждут тяжёлые времена, тем не менее страна наша будет прирастать новыми территориями. Возможно, к ней присоединятся новые регионы Украины, а также Белоруссия и — удивительное дело — Казахстан. Тут уж, как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Лион считает, что будут вестись лишь локальные войны.

Экстрасенс Вера Голунова: Прибалтику ждёт крах

Вера Голунова считает, что Россию ждёт тяжёлый период. Нашим согражданам не стоит обольщаться: чтобы выстоять в тяжёлой борьбе с Западом, придётся поднапрячься всем. 2024 год не станет годом финансовой стабильности. В первую очередь пострадают финансовые системы США и Китая. Это рикошетом ударит по всем странам, которые с ними сотрудничают.

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Экстрасенс предсказала обращение Западной Европы в мусульманство и серьёзный экономический кризис в Прибалтике, который окончится цветной революцией и возникновением новых, проамериканских, правительств. В будущем США будут испытывать на прибалтах современное оружие и свозить на их территорию отходы ядерных производств для устрашения России.

Монах Авель: люди пустятся в бега

Знаменитые предсказания монаха Авеля говорят о том, что в грядущий год Россией будет править божий избранник, которому монах предрёк "трёхкратное правление". Беды России прекратятся, она станет новым центром мира. "И оставят люди свои земли, и пустятся в бега, и государству Российскому суждено стать центром нового мира".

Старец упоминает и двух "самозванцев", которые захотят подменить собой православного правителя, но потерпят неудачу. Тем не менее оба они останутся при власти — видимо, в её высших эшелонах. Известно, что 2024 год старец считал важным для России, но полностью своё пророчество не открыл никому.

Владимир Жириновский

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

А вот Владимир Жириновский однажды в своей речи в Государственной думе упомянул о том, что выборов 2024 года в США вообще не будет. По той простой причине, что не будет и самой страны США. Свои выводы политик никогда и никому не объяснял, однако они, как правило, довольно точные. Астрологи считают, что в 2024 году США ждёт обнуление, тотальная трансформация. Возможно обрушение финансового рынка США, которое повлечёт за собой многие беды по всему миру.

В "Апокалипсисе" Иоанна Богослова это описывается так: "И восплачут и возрыдают о ней (блуднице вавилонской) цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров её, стоя издали от страха мучений её и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришёл суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают, потому что товаров их никто уже не покупает..." (глава 18, стих 9–11).

Авторы Александр Лаврентьев