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14 ноября, 21:37

Соседка не поверила, что курянин убил семью из-за отказа жены в сексе, и назвала свою версию

Соседка убитой под Курском семьи назвала причиной трагедии бытовой конфликт

В семье из Курской области, где мужчина убил жену, дочь и пожилую мать, всё было "прекрасно". Об этом заявила соседка семьи. По её словам, она дружила с женой задержанного, которая работала медсестрой и была прекрасным человеком с доброй душой. Её дочь окончила девять классов и поступила в медицинский колледж, была активным ребёнком и участвовала в разных конкурсах.

Житель Курской области показал, как зарезал дочку, жену и пожилую мать. Видео © Telegram / СУ СК России по Курской области

"Жили они хорошо. Всё у них было прекрасно. Такого не было, что они там нуждались в чём-то. То есть ребёнок всегда был одет, тоже никаких проблем в этом не было. Плюс у них огород был, хозяйство", — сообщила соседка в беседе с телеканалом "360".

А вот мужчина, по её словам, порой вёл себя странно. Правда, агрессию не проявлял и драк не затевал. Но был молчаливым. Вместе с тем соседка уверена, что он не мог совершить убийство, получив отказ в интимной близости, как ранее писали СМИ. Женщина больше склоняется к версии бытового конфликта.

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Напомним, ранее в Курской области задержали 41-летнего мужчину, убившего дочь-подростка, мать-инвалида и жену в ходе домашней ссоры. Причиной, по данным журналистов, послужил отказ супруги в интимной близости. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Курской области

Анатолий Симоненко
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