Соседка не поверила, что курянин убил семью из-за отказа жены в сексе, и назвала свою версию

В семье из Курской области, где мужчина убил жену, дочь и пожилую мать, всё было "прекрасно". Об этом заявила соседка семьи. По её словам, она дружила с женой задержанного, которая работала медсестрой и была прекрасным человеком с доброй душой. Её дочь окончила девять классов и поступила в медицинский колледж, была активным ребёнком и участвовала в разных конкурсах.

Житель Курской области показал, как зарезал дочку, жену и пожилую мать. Видео © Telegram / СУ СК России по Курской области

"Жили они хорошо. Всё у них было прекрасно. Такого не было, что они там нуждались в чём-то. То есть ребёнок всегда был одет, тоже никаких проблем в этом не было. Плюс у них огород был, хозяйство", — сообщила соседка в беседе с телеканалом "360".

А вот мужчина, по её словам, порой вёл себя странно. Правда, агрессию не проявлял и драк не затевал. Но был молчаливым. Вместе с тем соседка уверена, что он не мог совершить убийство, получив отказ в интимной близости, как ранее писали СМИ. Женщина больше склоняется к версии бытового конфликта.