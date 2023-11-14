В СБ ООН пригрозили США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

Самые серьёзные последствия ожидают Соединённые Штаты, если американцы продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и перенаправлять его на поддержку киевского режима. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Провальная для Вооружённых сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьёзные последствия", — подчеркнул дипломат.

По его словам, подобные действия Белого дома идут вразрез не только с положениями профильных резолюций СБ ООН по Йемену, но и с нормами международного права. Полянский назвал принятые американскими властями решения циничными и уличил их в попытке использовать международные санкции для продвижения в регионе своих узкокорыстных задач.