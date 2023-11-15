Названа неожиданная причина популярности Кати Лель на Западе, и она не понравится певице

Причина бешеной популярности хита 20-летней давности Кати Лель "Мой мармеладный" на Западе объясняется банально — алгоритмами. Такое мнение выразила журналист и пиар-агент Манэ Варданян.

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / lina.griego, grissy_, melisaahnc, vero.sofff

Речь идёт о новом тренде в TikTok: иностранцы в шубах и шапках-ушанках открывают рот под песню Лель. И если одежда вопросов не вызывает (отсылка к Русскому миру), то почему завирусилась именно эта песня, остаётся загадкой. Иностранцам явно сложно попадать в текст. Поэтому в Сети выложили текст транслитом вместе с переводом.

"Один из пользователей записал короткое видео под эту песню, оно набрало просмотров. А остальные в целях достичь таких же просмотров начали использовать этот трек. Таким образом песня завирусилась", — отметила Варданян в беседе с телеканалом "360".