Названа неожиданная причина популярности Кати Лель на Западе, и она не понравится певице
Журналист Варданян: Популярность песни Кати Лель на Западе обеспечили алгоритмы
Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Причина бешеной популярности хита 20-летней давности Кати Лель "Мой мармеладный" на Западе объясняется банально — алгоритмами. Такое мнение выразила журналист и пиар-агент Манэ Варданян.
Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / lina.griego, grissy_, melisaahnc, vero.sofff
Речь идёт о новом тренде в TikTok: иностранцы в шубах и шапках-ушанках открывают рот под песню Лель. И если одежда вопросов не вызывает (отсылка к Русскому миру), то почему завирусилась именно эта песня, остаётся загадкой. Иностранцам явно сложно попадать в текст. Поэтому в Сети выложили текст транслитом вместе с переводом.
"Один из пользователей записал короткое видео под эту песню, оно набрало просмотров. А остальные в целях достичь таких же просмотров начали использовать этот трек. Таким образом песня завирусилась", — отметила Варданян в беседе с телеканалом "360".
Ранее Катя Лель, комментируя внезапно обрушившуюся на неё популярность на Западе, назвала этот тренд победой России. Певица рассказала, что в последние дни из-за завирусившихся роликов ей стали звонить из Австралии, Германии, Парижа и Дубая. Рассуждая о том, почему танцы под её песню стали трендом, артистка отметила, что это энергия звука.