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15 ноября, 01:55

Названа неожиданная причина популярности Кати Лель на Западе, и она не понравится певице

Журналист Варданян: Популярность песни Кати Лель на Западе обеспечили алгоритмы

<p>Катя Лель. Обложка © VK /<a href="https://sun1-20.userapi.com/impf/c836123/v836123276/8653a/dG5MNyUbY1Q.jpg?size=1202x801&quality=96&sign=24c7c28726e752485f1ab467a7fc4420&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Катя Лель</a></p>

Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель

Причина бешеной популярности хита 20-летней давности Кати Лель "Мой мармеладный" на Западе объясняется банально — алгоритмами. Такое мнение выразила журналист и пиар-агент Манэ Варданян.

Иностранцы отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза. Видео © TikTok / lina.griego, grissy_, melisaahnc, vero.sofff

Речь идёт о новом тренде в TikTok: иностранцы в шубах и шапках-ушанках открывают рот под песню Лель. И если одежда вопросов не вызывает (отсылка к Русскому миру), то почему завирусилась именно эта песня, остаётся загадкой. Иностранцам явно сложно попадать в текст. Поэтому в Сети выложили текст транслитом вместе с переводом.

Тысячи иностранцев отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза

Тысячи иностранцев отрываются под песню Кати Лель спустя 20 лет после релиза

"Один из пользователей записал короткое видео под эту песню, оно набрало просмотров. А остальные в целях достичь таких же просмотров начали использовать этот трек. Таким образом песня завирусилась", — отметила Варданян в беседе с телеканалом "360".

Ранее Катя Лель, комментируя внезапно обрушившуюся на неё популярность на Западе, назвала этот тренд победой России. Певица рассказала, что в последние дни из-за завирусившихся роликов ей стали звонить из Австралии, Германии, Парижа и Дубая. Рассуждая о том, почему танцы под её песню стали трендом, артистка отметила, что это энергия звука.

Анатолий Симоненко
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