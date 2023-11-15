"Мальчик, кто ты такой вообще?": Полковник ФСБ раскрыл, как США сломали Зеленского

Америка сломала Владимира Зеленского. Такое мнение высказал первый министр государственной безопасности ДНР полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук. По его словам, это видно по трансформации Зеленского за полтора года СВО.

Так, по наблюдениям Пинчука, когда в начале противостояния Вашингтон предложил всестороннюю и бессрочную поддержку, Зеленский держался перед камерами гордо и расправив плечи. Однако со временем набирался наглости, что надоело Европе и Штатам. Когда они поставили Зеленского на место, тот кардинально изменил манеру поведения.

"Ему, по сути, сказали: "Мальчик, кто ты такой вообще?" И сейчас он ходит, склонив голову, и, когда прибывает на встречу, сразу принимает эту правильную позу. А западные политики уже думают в таком ключе: что, мол, даже если я и приму Зеленского, то он должен заходить как положено, затылком вперёд, пригнувшись. Это всё инструменты управления", — пояснил Пинчук в беседе с "Царьградом".

Он также обратил внимание, что для США Украина не тождественна Зеленскому, так как на каждого крупного чиновника в этой стране "приходится группа потенциальных сменщиков", которые ждут своей очереди. По мнению Пинчука, как только Зеленский отыграет свою роль, его "сольют", ведь "серьёзные джентльмены выбрасывают инструмент, когда он приходит в негодность".