Российская делегация прибыла в КНДР

Во вторник, 14 ноября, в Северную Корею прибыла правительственная делегация из России во главе с руководителем Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), российские чиновники примут участие в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между двумя странами.

"Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян", — говорится в заявлении.

Агентство рассказало, что корейцы приняли российских гостей в отеле "Пхеньян Коре". Также сообщается, что Козлов уже прокомментировал предстоящее мероприятие. По словам министра, это заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР будет способствовать укреплению дружбы между двумя государствами.