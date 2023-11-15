На саммите АТЭС в США вооружённые люди ограбили журналистов

Во время съёмок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско группа журналистов подверглась нападению вооружённых людей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент городской полиции, у потерпевших похитили технику.

Жертвы преступления рассказали полицейским, что злоумышленники подошли к их транспортному средству, когда оно остановилось на улице. Преступники забрали оборудование для съёмок и покинули место происшествия. Помимо этого, в офисе мэра Сан-Франциско Николь Брид сообщили, что провели с журналистами встречу по поводу инцидента.

"Мы поработали с нашими партнёрами по медиа для помощи и рады сообщить, что им предоставлено оборудование во временное использование на период пребывания", — заявили в администрации градоначальника.

Некоторые зарубежные издания сообщают, что нападение было совершено на съёмочную группу из Чехии. В настоящее время подразделение по ограблениям Департамента полиции Сан-Франциско разыскивает злоумышленников.