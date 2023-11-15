Кандидат в президенты США сделал неожиданное признание о России

Соединённым Штатам выгодно прекратить украинский конфликт и заставить представителей киевского режима сесть за стол переговоров. Такое мнение в беседе с Responsible Statecraft высказали претенденты на пост президента США Роберт Кеннеди – младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.

Независимый кандидат Роберт Кеннеди – младший в ответ на вопрос, стоило бы американскому лидеру Джо Байдену начать мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт на Украине, заявил о неверной, по его мнению, стратегии Вашингтона, которая строится на идее ослабления России.

"Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — заявил политический деятель.

Марианна Уильямсон в свою очередь провела параллель с действиями американцев в Афганистане и отметила, что США надо избежать такого долгого конфликта. Корнел Уэст подчеркнул, что немаловажна и финансовая составляющая — экономическая поддержка киевской власти является пустой тратой денег в "бесконечной войне на истощение".