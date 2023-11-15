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15 ноября, 00:31

Кандидат в президенты США сделал неожиданное признание о России

Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

Соединённым Штатам выгодно прекратить украинский конфликт и заставить представителей киевского режима сесть за стол переговоров. Такое мнение в беседе с Responsible Statecraft высказали претенденты на пост президента США Роберт Кеннеди – младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.

Независимый кандидат Роберт Кеннеди – младший в ответ на вопрос, стоило бы американскому лидеру Джо Байдену начать мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт на Украине, заявил о неверной, по его мнению, стратегии Вашингтона, которая строится на идее ослабления России.

"Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — заявил политический деятель.

Марианна Уильямсон в свою очередь провела параллель с действиями американцев в Афганистане и отметила, что США надо избежать такого долгого конфликта. Корнел Уэст подчеркнул, что немаловажна и финансовая составляющая — экономическая поддержка киевской власти является пустой тратой денег в "бесконечной войне на истощение".

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Ранее Лайф писал, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные условия переговоров с Россией и то, чем придётся поступиться, чтобы наладить мир. По данным журналистов, чиновники из Европы и Штатов переживают, что конфликт, по их мнению, зашёл в тупик.

Обложка ©

Unsplash / René DeAnda

Алексей Соловьёв
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