Названы российские города, жители которых смогут увидеть метеорный поток Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября к Земле, как и каждый год, приблизится метеорный поток Леониды. Как рассказали метеорологи, зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду и полностью сгорят.

За происходящим смогут наблюдать жители Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара. Там будет малооблачно. А вот в Санкт-Петербурге, Кемерове, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске ожидается пасмурная погода.

"Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15–20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды", — рассказали Лайфу специалисты "Яндекс.Погоды".