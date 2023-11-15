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15 ноября, 04:00

Названы российские города, жители которых смогут увидеть метеорный поток Леониды

Жители Москвы, Самары и Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября к Земле, как и каждый год, приблизится метеорный поток Леониды. Как рассказали метеорологи, зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду и полностью сгорят.

За происходящим смогут наблюдать жители Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара. Там будет малооблачно. А вот в Санкт-Петербурге, Кемерове, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске ожидается пасмурная погода.

"Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15–20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды", — рассказали Лайфу специалисты "Яндекс.Погоды".

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Ранее Лайф писал, какие ещё звездопады можно будет увидеть в 2023 году. Например, к концу года специалисты ожидают ещё два. Первый произойдёт 14 декабря и станет гигантским — Геминиды из созвездия Близнецов. Второй декабрьский звездопад — Урсиды из созвездия Малой Медведицы — с 21 на 22 декабря.

Обложка ©

Freepik / stockgiu

Анатолий Симоненко
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