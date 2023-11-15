"Быстро ушли": Россия представила на ярмарке ООН пельмени, пирожки и чебуреки

Россия приняла участие в благотворительной ярмарке ООН в Женеве, представив сувениры и традиции народной кухни. Постоянный представитель РФ Геннадий Гатилов выразил благодарность регионам и городам за то, что те предоставили сувениры для ярмарки. Среди городов-участников в том числе оказались Москва, Екатеринбург, Калуга и Казань.

По словам Гатилова, благотворительный базар ежегодно организует Ассоциация женщин ООН. В нём участвуют разные миссии, представлены разные страны, народы и континенты. Вырученные средства передаются нуждающимся детям. Стенды государств развернулись на двух этажах во Дворце наций. На ярмарку пришли тысячи жителей Женевы, в том числе сотрудники дипмиссий и работники ООН. Как рассказал Гатилов, на протяжении всего дня 14 ноября на ярмарке было много людей. На российском кулинарном стенде всё раскупили, а быстрее всего ушли пельмени, пирожки и чебуреки.

"Все очень интересуются, подходят, спрашивают, покупают. То есть Россия не изолирована. Мы являемся частью культурного и цивилизационного сообщества и вместе со всеми с удовольствием участвуем в этом важном ооновском мероприятии", — подчеркнул Гатилов в беседе с ТАСС.