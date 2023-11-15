Россиянин с женой-украинкой бросил больную мать без всего в Мексике, а сам уехал в США

Сотрудники российского диппредставительства в Мехико направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую родственники оставили без всего в Мексике. сообщил консул Александр Иващенко, отметив, что женщине нужна помощь.

"С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы её разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у неё в России вообще нет никаких родственников", — рассказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что Котова вместе со своим сыном и его женой-украинкой продали своё имущество в России и через Мексику нелегально собирались попасть в Соединённые Штаты, однако это у них не получилось. Позднее её сын всё-таки уехал в США по программе для украинских беженцев благодаря супруге, а мать оставил у дверей российского консульства без средств к существованию.

Иващенко подчеркнул, что женщина, рейс которой из Дубая ЕК129 прибудет в московский аэропорт Домодедово уже утром в среду, 15 ноября, не может самостоятельно ходить, сидит на лекарствах и передвигается в инвалидной коляске. Сын в беседе с сотрудниками консульства отказался участвовать в дальнейшей жизни своей матери.

"Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Всё думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь", — заключил собеседник информагентства.

По словам консула, пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, но её состояние здоровья и отсутствие документов для получения в Москве медицинской помощи вызывают опасения.