В ООН пришли в шок от количества проявлений системного расизма в США
УВПКЧ: Докладчик ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США
Систематический расизм и расовая дискриминация продолжают наблюдаться в США. Об этом по итогам 15-дневного визита в Соединённые Штаты заявила специальный докладчик Организации Объединённых Наций (ООН) по современным формам расизма Ашвини К.П.
"Эксперт сказала, что она также шокирована, а иногда и потрясена многогранными и взаимно усиливающимися проявлениями системного расизма, свидетелями которых она стала в каждом штате, который посетила", — говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Ашвини рассказала на брифинге, что многие правительственные инициативы пока ещё не решают проблему превосходства белых, что подкрепляет современные формы расизмы и расовой дискриминации. Также она подчеркнула, что, по её словам, имеет место быть скоординированное сопротивление мероприятиям, направленным на установление расовой справедливости. Ашвини убеждена, что сейчас американцы находятся на критическом этапе борьбы с расовыми предрассудками.
Стоит отметить, что проблема расизма в США одна из наиболее острых. Так, в конце лета текущего года американский лидер Джо Байден на фоне очередного случая массовой стрельбы заявил о необходимости борьбы с идеей превосходства белой расы.
t.me / Постпредство России при ООН