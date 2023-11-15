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15 ноября, 04:35

В ООН пришли в шок от количества проявлений системного расизма в США

УВПКЧ: Докладчик ООН Ашвини шокирована проявлениями системного расизма в США

Систематический расизм и расовая дискриминация продолжают наблюдаться в США. Об этом по итогам 15-дневного визита в Соединённые Штаты заявила специальный докладчик Организации Объединённых Наций (ООН) по современным формам расизма Ашвини К.П.

"Эксперт сказала, что она также шокирована, а иногда и потрясена многогранными и взаимно усиливающимися проявлениями системного расизма, свидетелями которых она стала в каждом штате, который посетила", — говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Ашвини рассказала на брифинге, что многие правительственные инициативы пока ещё не решают проблему превосходства белых, что подкрепляет современные формы расизмы и расовой дискриминации. Также она подчеркнула, что, по её словам, имеет место быть скоординированное сопротивление мероприятиям, направленным на установление расовой справедливости. Ашвини убеждена, что сейчас американцы находятся на критическом этапе борьбы с расовыми предрассудками.

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Стоит отметить, что проблема расизма в США одна из наиболее острых. Так, в конце лета текущего года американский лидер Джо Байден на фоне очередного случая массовой стрельбы заявил о необходимости борьбы с идеей превосходства белой расы.

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t.me / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
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