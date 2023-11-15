В США смоделировали катастрофические последствия удара по шахтам с ядерным оружием

Более 90% населения Соединённых Штатов погибнет, если по американским шахтам с ядерным оружием будет нанесён удар. Об этом в статье для Scientific American написал научный сотрудник Принстонского университета Себастьян Филипп.

Учёный смоделировал возможную целенаправленную атаку с применением ядерного вооружения по шахтам, расположенным в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Согласно расчётам, такая ситуация привела бы к уничтожению всего живого в прилегающих районах.

Специалист подчеркнул, что для уничтожения одной шахтной пусковой установки достаточно пары ядерных боеголовок, взорванных в непосредственной близости от объекта. Однако, по его словам, не только ударная волна и огромный огненный шар являются опасными последствиями такого взрыва — большую угрозу представляет ещё и радиоактивная пыль.

"Из-за большой изменчивости направлений ветра всё население сопредельных штатов и наиболее густонаселённых районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков — в общей сложности более 300 миллионов человек", — сообщил Филипп.