В Москве пятиклассница упала с лошади в конном клубе, и теперь ей придётся заново учиться ходить

Пятиклассница из Москвы чуть не стала инвалидом после падения с лошади во время занятия по конному спорту. Пострадавшая сломала четыре позвонка. По словам родителей, тренер в это время находилась на трибуне, хотя должна была наблюдать за ученицей с манежа.

По информации SHOT, мама отвела свою 11-летнюю дочку в конный клуб и оплатила курс из восьми занятий, отдав за это 36 тысяч рублей. Несчастный случай произошёл 30 октября.

Пятиклассница попала в больницу с серьёзными травмами после падения с лошади в конном клубе Москвы. Обложка © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в какой-то момент девочка вылетела из седла на повороте после того, как лошадь резко поскакала галопом через весь манеж. Тренер в это время, по словам пострадавшей, находилась на трибуне, хотя в целях безопасности должна была следить за ученицей с манежа. Когда юная наездница упала, педагог прибежала и подняла её. А это могло привести к ещё более серьёзным травмам.

После инцидента семье вернули только тысячу рублей за последний оставшийся урок, а тренер заблокировала мать девочки в соцсетях. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Пятиклассницу уже выписали из больницы, теперь ей придётся заново учиться сидеть и ходить.