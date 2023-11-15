В Екатеринбурге медиаэкран в ТЦ 10 минут показывал мёртвую женщину
Кадр из ролика, который транслировали в ТЦ Екатеринбурга. Обложка © Vk.com/URA.RU
В одном из торговых центров в Екатеринбурге произошёл сбой медиаэкрана, в результате чего в течение десяти минут там транслировали фотографию погибшей женщины. Владелец ТЦ рассказал, что в помещении показывали социальный ролик о наркозависимости, но из-за технических неполадок он завис на самом страшном моменте.
Как сообщает URA.RU, проблему оперативно устранили. Владелец ТЦ рассказал, что видеозапись рассказывала екатеринбуржцам о смертельной опасности запрещённых препаратов.
Кстати, под веществами мог находиться и 16-летний парень, убивший свою подругу и её мать в Екатеринбурге. В настоящее время с юношей проводят следственные действия. Предварительно, он снял 20 тысяч рублей с карты убитой женщины, чтобы купить очередную "дозу".