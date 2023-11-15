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15 ноября, 06:37

В Екатеринбурге медиаэкран в ТЦ 10 минут показывал мёртвую женщину

<p>Кадр из ролика, который транслировали в ТЦ Екатеринбурга. Обложка © <a href="https://vk.com/video-212929382_456249480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk.com/URA.RU</a></p>

Кадр из ролика, который транслировали в ТЦ Екатеринбурга. Обложка © Vk.com/URA.RU

В одном из торговых центров в Екатеринбурге произошёл сбой медиаэкрана, в результате чего в течение десяти минут там транслировали фотографию погибшей женщины. Владелец ТЦ рассказал, что в помещении показывали социальный ролик о наркозависимости, но из-за технических неполадок он завис на самом страшном моменте.

Как сообщает URA.RU, проблему оперативно устранили. Владелец ТЦ рассказал, что видеозапись рассказывала екатеринбуржцам о смертельной опасности запрещённых препаратов.

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Кстати, под веществами мог находиться и 16-летний парень, убивший свою подругу и её мать в Екатеринбурге. В настоящее время с юношей проводят следственные действия. Предварительно, он снял 20 тысяч рублей с карты убитой женщины, чтобы купить очередную "дозу".

Ян Поланин
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