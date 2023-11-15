Вяльбе назвала Березуцкого "козлом" после призывов к спортсменам уезжать из РФ

Напомним, что бывший защитник московского ЦСКА и сборной РФ Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать за рубеж. Ведь только там, по его словам, можно достичь высоких результатов. А вот в России можно просто зарабатывать деньги, считает экс-футболист.