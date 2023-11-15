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15 ноября, 07:14

Вяльбе назвала Березуцкого "козлом" после призывов к спортсменам уезжать из РФ

<p>Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elenavalbe</p>

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elenavalbe

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жёстко отреагировала на слова экс-футболиста Василия Березуцкого, который рекомендовал российским спортсменам уезжать из страны. Она назвала бывшего защитника московского ЦСКА "козлом".

"Козёл он, что могу сказать? Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живёт в Испании или где ещё хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить", подчеркнула она в беседе со Sport24.
"Бежать как можно скорее": Легенда "Спартака" призвал российских футболистов уезжать в Европу

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Напомним, что бывший защитник московского ЦСКА и сборной РФ Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать за рубеж. Ведь только там, по его словам, можно достичь высоких результатов. А вот в России можно просто зарабатывать деньги, считает экс-футболист.

Дарья Нарыкова
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