Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ, а судьи промолчали

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда "Вашингтон Кэпиталз" обыграла на своей площадке "Вегас Голден Найтс". Встреча закончилась со счётом 3:0.

Однако победа омрачилась неприятным событием. На первой минуте встречи судьи зафиксировали нарушение правил со стороны "Вегаса". Оказалось, что канадский защитник Брэйден Макнэбб ударил клюшкой капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по горлу. После этого спортсмен сразу упал на лёд, затем поднялся на ноги и отправился на скамейку, где ему оказали медпомощь.

Судьи сначала остановили игру, но после просмотра эпизода не стали засчитывать фол американца. Так Макнэбб избежал наказания и удаления с площадки. По результатам встречи Овечкин не смог набрать очков, а "Вегас" впервые в сезоне провёл матч без заброшенных шайб.