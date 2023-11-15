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15 ноября, 08:20

Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах России

Создание института уполномоченных по правам человека в новых регионах России необходимо ускорить. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в приветствии к участникам заседания Всероссийского координационного совета правозащитников и омбудсменов.

"Конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить чёткое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах", — указано в телеграмме, опубликованной в среду, 15 ноября, на сайте Кремля.

По словам российского лидера, региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а вот в Запорожской и Херсонской областях их пока нет. Путин добавил, что необходимо наладить чёткое и быстрое взаимодействие с местными администрациями.

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А ранее Владимир Путин заявил, что отказывается считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России. По его словам, это название не совсем подходит для этих территорий, так как они раньше входили в состав Российского государства.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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