Россиянка, которую сын с женой-украинкой бросили в Мехико, прилетела в Москву

Напомним, женщина вместе с сыном и невесткой-украинкой продала имущество в России и уехала в Мексику, откуда семья собиралась нелегально попасть в США. Изначально у них этого не получилось, но позже сын с женой всё же уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а мать оставили у дверей российского консульства без средств к существованию. Женщина сидит на лекарствах и передвигается в инвалидной коляске. Дипломаты решили помочь беженке и отправили её в Москву. Пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, но её состояние здоровья и отсутствие документов вызывают опасения.