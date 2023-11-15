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15 ноября, 08:48

Россиянка, которую сын с женой-украинкой бросили в Мехико, прилетела в Москву

<p>Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике</p>

Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике

Россиянка Валентина Котова, чей сын вместе с супругой-украинкой бросил её без денег на пороге российского консульства в Мехико (Мексика), прилетела на родину. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9:00 границу РФ в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедове оказал всё необходимое содействие", — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.

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Напомним, женщина вместе с сыном и невесткой-украинкой продала имущество в России и уехала в Мексику, откуда семья собиралась нелегально попасть в США. Изначально у них этого не получилось, но позже сын с женой всё же уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а мать оставили у дверей российского консульства без средств к существованию. Женщина сидит на лекарствах и передвигается в инвалидной коляске. Дипломаты решили помочь беженке и отправили её в Москву. Пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, но её состояние здоровья и отсутствие документов вызывают опасения.

Александра Вишнякова
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