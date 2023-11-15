"Насекомым повезло": Эксперт объяснил причину необычной активности божьих коровок в Москве

Божьи коровки по-прежнему активны в Москве из-за аномально тёплой погоды. Об этом рассказал энтомолог Илья Гомыранов. Он отметил, что до сих пор за весь ноябрь не было сильных морозов, а потому и "просыпаются" некоторые насекомые. Прежде всего речь идёт о тех, кто зимует около домов, это комнатные мухи, мясные мухи и божьи коровки.

"Насекомым повезло, потому что после дней потеплений не наступало сильных морозов, при понижении температуры они спокойно опять забираются в укрытия. Период их активности продлён, и мы можем порадоваться ползающим божьим коровкам в ноябре", — сказал эксперт в беседе с агентством городских новостей "Москва".

Вместе с тем, по словам Гомыранова, по этой же причине не следует удивляться комарам. Они могут быть активны круглый год, включая даже зиму. Впрочем, большинство насекомых всё же уже подготовились к холодам в столице и спячке, резюмировал специалист.