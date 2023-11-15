Путин и президент Египта не обсуждали возможность посредничества на Ближнем Востоке
Песков: Путин не обсуждал с лидером Египта посредничество на Ближнем Востоке
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах ас-Сиси во время телефонных переговоров не обсуждали возможность посредничества в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, об этом не шла речь", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как уже сообщал Лайф, накануне вечером, 14 ноября, Путин и ас-Сиси обсудили по телефону последнее развитие событий в секторе Газа. В частности, стороны затронули тему доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и эвакуацию иностранных граждан. Лидеры двух стран также договорились активизировать международные усилия для скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.