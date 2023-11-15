Песков отказался комментировать идею турецких граждан об иске против Нетаньяху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать турецкую инициативу о подаче иска в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Речь об этом зашла в ходе общения представителя Кремля с журналистами в среду, 15 ноября.
"Вы знаете, что мы МУС не признаём. Не являемся участниками Римского статута. Поэтому здесь нам нечего комментировать", — ответил он на вопрос о том, как Россия относится к этой инициативе.
Ранее сообщалось, что турецкие адвокаты подали в МУС иск против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Детали документа не раскрываются, однако известно, что он состоит из 23 страниц. Турецкий адвокат Бекироглу пояснил, что в настоящее время заявление рассматривается в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула.
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