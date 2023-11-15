Песков отказался комментировать идею турецких граждан об иске против Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать турецкую инициативу о подаче иска в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Речь об этом зашла в ходе общения представителя Кремля с журналистами в среду, 15 ноября.

"Вы знаете, что мы МУС не признаём. Не являемся участниками Римского статута. Поэтому здесь нам нечего комментировать", — ответил он на вопрос о том, как Россия относится к этой инициативе.