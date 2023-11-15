Омбудсмен Москалькова предложила списать замороженные долги бойцов СВО

Замороженные долги российских военных, которые участвуют в СВО, необходимо списать. С такой инициативой выступила в среду, 15 ноября, омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции", — указала правозащитница.