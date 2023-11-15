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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 10:20
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Омбудсмен Москалькова предложила списать замороженные долги бойцов СВО

Замороженные долги российских военных, которые участвуют в СВО, необходимо списать. С такой инициативой выступила в среду, 15 ноября, омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Я предлагаю в наших рекомендациях обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в боевых действиях, участия в специальной военной операции", указала правозащитница.

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А ранее председатель Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил командирам Минобороны РФ, что необходимо строго следить за тем, чтобы военным вовремя выплачивалось денежное содержание. По его словам, никаких проблем с этим возникнуть не должно.

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ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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