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15 ноября, 10:37

В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за новой газовой колонки

В подмосковном Королёве дети отравились угарным газом из-за новой газовой колонки в их квартире. Как уточняет телеграм-канал SHOT, накануне вечером двум братьям (четыре года и семь лет) стало плохо в ванной комнате, младший ребёнок даже потерял сознание. Родители вызвали скорую, мальчиков госпитализировали.

В этот дом срочно прибыла газовая служба. Оказалось, что в квартире недавно меняли газовую колонку и новую установили неправильно — у неё не было тяги из дымохода. Поэтому угарный газ в первую очередь скопился в ванной, где им и надышались дети. Специалисты оперативно устранили проблему, а медики стабилизировали состояние несовершеннолетних братьев. Сейчас полицейские проводят проверку.

Пять учениц лицея-интерната в Саратове отравились хлором на уроке в бассейне

Пять учениц лицея-интерната в Саратове отравились хлором на уроке в бассейне

Ранее Лайф писал, что в Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом в частном доме. Местные власти сообщили, что трагедия произошла ночью.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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