В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за новой газовой колонки

В подмосковном Королёве дети отравились угарным газом из-за новой газовой колонки в их квартире. Как уточняет телеграм-канал SHOT , накануне вечером двум братьям (четыре года и семь лет) стало плохо в ванной комнате, младший ребёнок даже потерял сознание. Родители вызвали скорую, мальчиков госпитализировали.

В этот дом срочно прибыла газовая служба. Оказалось, что в квартире недавно меняли газовую колонку и новую установили неправильно — у неё не было тяги из дымохода. Поэтому угарный газ в первую очередь скопился в ванной, где им и надышались дети. Специалисты оперативно устранили проблему, а медики стабилизировали состояние несовершеннолетних братьев. Сейчас полицейские проводят проверку.