Президент РФ Владимир Путин победил в конфликте на Украине, ситуация складывается в пользу российского лидера. Этому, в частности, способствует то, что фокус внимания сместился на ситуацию вокруг Ближнего Востока, считает журналист Люк Хардинг.

Ещё, по его словам, возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США также сыграет на руку Москве. Журналист уточнил, что американский политик не заинтересован в помощи Украине.

"Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне", — приводит слова Хардинга The Guardian.

Издание отмечает, что преимущество российской стороны состоит в большом количестве военнослужащих и боевой технике. В то же время, по словам Хардинга, уже в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли около 20 процентов снаряжения, а сегодня внимание мирового сообщества приковано к Ближнему Востоку. Журналист после поездки на Украину отметил, что обстановка в стране мрачная.