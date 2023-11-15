В подмосковных Мытищах рабочего перемололо после падения в дробильную машину
Дробильная машина в подмосковных Мытищах, в которой перемололо рабочего. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В Мытищах рабочего перемололо в дробильной машине после того, как он поскользнулся и упал в неё. Как уточнили в Прокуратуре Московской области, трагедия произошла 13 ноября на территории одного из предприятий.
Внутри предприятия в подмосковных Мытищах, где перемололо рабочего. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
"При проведении производственных работ рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — отметили в пресс-службе надзорного органа.
Сейчас Мытищинская городская прокуратура проверяет соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
Ранее Лайф писал, что в Москве рабочего перемололо в огромной "мясорубке" для бетона. По данным столичной прокуратуры, речь идёт о мужчине 2003 года рождения.