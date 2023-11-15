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15 ноября, 11:27

В подмосковных Мытищах рабочего перемололо после падения в дробильную машину

<p>Дробильная машина в подмосковных Мытищах, в которой перемололо рабочего. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mosoblproc/1115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Дробильная машина в подмосковных Мытищах, в которой перемололо рабочего. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В Мытищах рабочего перемололо в дробильной машине после того, как он поскользнулся и упал в неё. Как уточнили в Прокуратуре Московской области, трагедия произошла 13 ноября на территории одного из предприятий.

Внутри предприятия в подмосковных Мытищах, где перемололо рабочего. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Внутри предприятия в подмосковных Мытищах, где перемололо рабочего. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"При проведении производственных работ рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — отметили в пресс-службе надзорного органа.

Сейчас Мытищинская городская прокуратура проверяет соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Врачи по кусочкам собрали перемолотую станком руку жителя Подмосковья

Врачи по кусочкам собрали перемолотую станком руку жителя Подмосковья

Ранее Лайф писал, что в Москве рабочего перемололо в огромной "мясорубке" для бетона. По данным столичной прокуратуры, речь идёт о мужчине 2003 года рождения.

Никита Осипов
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