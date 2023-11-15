Россиянку, которую сын бросил в Мексике, поселят в пансионате под Воронежем
Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике
Власти Воронежской области помогут 73-летней россиянке Валентине Котовой, которую сын вместе с супругой-украинкой бросили на пороге российского консульства в Мексике. Пенсионерку разместят в одном из пансионатов региона.
"Специалисты Министерства соцзащиты занимаются. Подключился наш МИД. Сейчас ищут её контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж. После чего её поселят в один из пансионатов Воронежской области", — рассказали РИА "Новости" в областном правительстве.
Напомним, женщина вместе с сыном и невесткой-украинкой продала имущество в России и уехала в Мексику, откуда семья собиралась нелегально попасть в США. Изначально у них это не получилось, но позже сын с женой всё же уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а мать оставили у дверей российского консульства без денег. Женщина сидит на лекарствах и передвигается в инвалидной коляске. Дипломаты решили помочь беженке и отправили её в Москву. Она уже находится на родине. Ранее сообщалось, что пенсионерка хотела добраться до Воронежа.