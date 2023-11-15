Эксперт нашёл объяснение снижению курса доллара и укреплению рубля

Аналитик Сергей Раманинов объяснил, с чем связан текущий курс доллара на Мосбирже и почему он опустился. По словам эксперта, свою роль в притоке валюты сыграли высокий экспорт и требования по репатриации и продаже валютной выручки, которые действуют с 11 октября.

"Сокращающийся импорт, видимо, прошлое ослабление рубля и рост процентных ставок из-за роста ключевой повлияли на возможность покупать импортное, уменьшает отток валюты", — приводит слова аналитика RT.

Раманинов дополнил, что имеет значение и санкционное давление на Россию, которое способствует уменьшению объёмов вывода средств за границу. По словам специалиста, курс рубля начал крепнуть. 90 рублей — важный уровень, если от него отклоняться вниз, то власти сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу, добавил он.