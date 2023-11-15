Один из расчётов ЗРК "Бук" группировки "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО) работает на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Причём хорошая погода для зенитчиков — это плохой знак. Чем меньше облаков, тем больше вероятность, что враг появится в небе. При этом особой целью являются снаряды РСЗО HIMARS.

Старший оператор ЗРК "Бук" объяснил, как опознать летящий снаряд HIMARS на радаре. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские бойцы научились распознавать их по определённым характеристикам. Так, старший оператор ЗРК "Бук" с позывным Якут отметил, что снаряд можно заметить на радаре.

"У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Поэтому понимаем, что к тебе летит", — приводит его слова телеканал "Звезда".

При этом на счету зенитчиков группировки "Восток" и другие сбитые объекты. Среди них американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM. За последние пару месяцев данный расчёт перехватил примерно 70 целей.