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Опубликовано 15 ноября 2023, 12:07
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Старший оператор "Бука" объяснил, как распознать летящий снаряд HIMARS на радаре

Старший оператор ЗРК "Бук": Реактивные снаряды HIMARS можно распознать на радаре

Один из расчётов ЗРК "Бук" группировки "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО) работает на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Причём хорошая погода для зенитчиков — это плохой знак. Чем меньше облаков, тем больше вероятность, что враг появится в небе. При этом особой целью являются снаряды РСЗО HIMARS.

Старший оператор ЗРК "Бук" объяснил, как опознать летящий снаряд HIMARS на радаре. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские бойцы научились распознавать их по определённым характеристикам. Так, старший оператор ЗРК "Бук" с позывным Якут отметил, что снаряд можно заметить на радаре.

"У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Поэтому понимаем, что к тебе летит", — приводит его слова телеканал "Звезда".

При этом на счету зенитчиков группировки "Восток" и другие сбитые объекты. Среди них американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM. За последние пару месяцев данный расчёт перехватил примерно 70 целей.

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Ранее Лайф писал, что российские войска устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, только за последние два-три дня общие потери противника в районе села Крынки составили около сотни военных.

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Телеканал "Звезда"

Никита Осипов
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