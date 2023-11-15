Россиян пригласили посмотреть на уникальный брачный обряд забайкальцев

На Международной выставке-форуме "Россия" проведут церемонию заключения брака по семейско-гуранским (казачьим) традициям Забайкальского края. Мероприятие позволит погрузиться в особые ритуалы невесты и жениха, гости узнают о блюдах, которые принято ставить на стол, что входит в приданое и зачем девушке самопрялка и картошка накануне свадьбы, а парню — чугунок и кнут.

Поздравить молодожёнов приедут губернатор Забайкальского края, министр культуры региона Ирина Левкович и друзья влюблённых. Кроме того, на свадьбе выступят артисты Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.