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15 ноября, 12:27

Россиян пригласили посмотреть на уникальный брачный обряд забайкальцев

На выставке-форуме "Россия" покажут старообрядческую забайкальскую свадьбу

На Международной выставке-форуме "Россия" проведут церемонию заключения брака по семейско-гуранским (казачьим) традициям Забайкальского края. Мероприятие позволит погрузиться в особые ритуалы невесты и жениха, гости узнают о блюдах, которые принято ставить на стол, что входит в приданое и зачем девушке самопрялка и картошка накануне свадьбы, а парню — чугунок и кнут.

Поздравить молодожёнов приедут губернатор Забайкальского края, министр культуры региона Ирина Левкович и друзья влюблённых. Кроме того, на свадьбе выступят артисты Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

"Космическая" свадьба сотрудников Восточного состоялась на выставке "Россия"

"Космическая" свадьба сотрудников Восточного состоялась на выставке "Россия"

А ранее Лайф рассказывал, что на выставке "Россия" провели ещё одну необычную свадьбу — якутскую по древним традициям. Молодожёнов благословил настоящий шаман и завязал на их руках свадебный узел, после чего проходила церемония заключения брака. Праздник завершился круговым танцем осуохай.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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