Фальков: В вузах новых регионов до конца года оборудуют 43 учебные лаборатории

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков провёл в Ростове-на-Дону совещание с ректорами вузов из новых регионов страны. В ходе дискуссии он уделил особое внимание модернизации инфраструктуры университетов и итогам приёмной кампании 2023 года.

"Все наши усилия направлены на повышение качества высшего образования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, на создание более тесной связи университетов новых регионов с реальным сектором. При этом в центре нашего внимания в первую очередь остаются интересы студентов и преподавателей", — отметил глава Минобрнауки.

По поручению президента РФ в 14 вузах новых регионов до конца года должны быть созданы 43 учебные лаборатории, на сегодняшний день готовы уже 38. Кроме того, по словам Фалькова, на базе университетов до истечения 2023-го также появятся пять инжиниринговых центров. Для них уже закупили необходимое оборудование. Фальков подчеркнул, что все возможности новых лабораторий и учебных центров должны быть максимально задействованы в образовательном процессе.

Кадр с совещания Фалькова с ректорами вузов из новых регионов РФ. Фото © Telegram / Правительство России