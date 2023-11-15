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Опубликовано 15 ноября 2023, 12:24
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ВСУ потеряли до 220 бойцов на смертоносном Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 220 военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении потеряли до 220 военных, танк и семь автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 15 ноября.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar ("Цезарь") и польские самоходные гаубицы Krab. Также ВС РФ оставили противника без двух гаубиц "Мста-Б" и пушки МТ-12.

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Ранее Лайф писал, что российские военные выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом. Корректировка велась на линии боевого соприкосновения с использованием разведчиков-наблюдателей малогабаритных БПЛА.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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