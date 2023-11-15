ВСУ потеряли до 220 бойцов на смертоносном Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении потеряли до 220 военных, танк и семь автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 15 ноября.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar ("Цезарь") и польские самоходные гаубицы Krab. Также ВС РФ оставили противника без двух гаубиц "Мста-Б" и пушки МТ-12.