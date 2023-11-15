Российские военные впервые поразили немецкую РЛС Cobra в зоне СВО

ВС РФ впервые поразили немецкую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Cobra. Это произошло на Херсонском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 15 ноября.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra", — отметили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что при комплексном огневом поражении на данном участке фронта Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 60 военных и три автомобиля.