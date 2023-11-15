Российские военные впервые поразили немецкую РЛС Cobra в зоне СВО
ВС РФ впервые поразили немецкую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Cobra. Это произошло на Херсонском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в среду, 15 ноября.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra", — отметили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что при комплексном огневом поражении на данном участке фронта Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 60 военных и три автомобиля.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли до 220 бойцов на Донецком направлении. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили французские САУ Caesar ("Цезарь") и польские самоходные гаубицы Krab.
ТАСС / DPA / Sebastian Gollnow