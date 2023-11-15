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15 ноября, 13:26

Чек с шестью нулями и торт "Иноагент": Крестница Пугачёвой отметила день рождения с размахом

SHOT: Крестница Пугачёвой провела день рождения в бывшем ресторане Моргенштерна*

<p>Племянница Максима Галкина и крестница Аллы Пугачёвой — Алина Галкина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galkinalin</p>

Племянница Максима Галкина и крестница Аллы Пугачёвой — Алина Галкина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galkinalin

Племянница Максима Галкина* и крестница Аллы Пугачёвой с размахом отметила свой день рождения в бывшем ресторане рэпера Моргенштерна*. Среди кулинарных изысков на празднике Алины Галкиной подавали десерт с очень символичным названием — "Иноагент".

Поздравление именинницы и её совместный трек с братом. Видео © Telegram / SHOT

По информации SHOT, 19-летняя девушка из звёздной семьи отпраздновала день рождения в ресторане KAIF Provenance, чьим совладельцем раньше был Моргенштерн*. Несмотря на то что из состава учредителей он вышел, его "след" зафиксировали в меню в виде десерта "Иноагент". Многие люди посчитали это некой отсылкой к Галкину*.

По данным телеграм-канала, на оплату мероприятия у крестницы Пугачёвой ушло около одного миллиона рублей. Эту сумму девушка заплатила за аренду ресторана под банкет с обслуживанием, артистами и оборудованием. На празднике, к слову, Алина выступила с братом Гришей. Он решил стать певцом и взял псевдоним Talent. А сама именинница призналась, что мечтает стать блогером и работать с крупными брендами и знаменитостями.

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А ранее Лайф раскрыл подробности жизни крестницы Аллы Пугачёвой. В материале рассказывается о том, где живёт родственница звёздной пары, чем она любит заниматься и кем являются её родители. Так, например, девушка признаётся, что не стесняется богатства и мечтает стать популярной.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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