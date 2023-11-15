Россиянам рассказали, когда покупать доллары и чего ждать от курса

При очередном повышении ключевой ставки в декабре этого года курс доллара может опуститься до 85 рублей. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта "Финансовая грамотность: просто о сложном" Пётр Щербаченко. Эксперт добавил, что сейчас на рубль благоприятно влияют восстановление нефтяных котировок, ожидание очередного повышения ключевой ставки, а также рост продажи валютной выручки экспортёрами.

"С ростом ключевой ставки увеличились проценты по депозитам. Люди понесли деньги в банк. Снижается количество свободных средств в экономике. Сокращается импорт, поскольку кредит по высокой ставке невыгоден и рискован", — заметил Щербаченко в беседе с РИАМО.

По его мнению, инфляция при нынешнем курсе доллара и высокой ключевой ставке постепенно снизится. В то же время эксперт напомнил, что за период с 31 октября по 7 ноября она увеличилась на 0,4% из-за роста цен на определённые товары. А аналитик Наталья Ващелюк в свою очередь посоветовала распределить покупку доллара: часть валюты приобрести сейчас, а другую — попозже.

"Например, половину суммы, которую планируется направить на приобретение валюты, потратить сейчас. В дальнейшем постепенно докупать валюту, таким образом усредняя курс приобретения", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

При этом специалист обратила внимание на то, что покупка валюты в спекулятивных целях приводит к финансовым потерям.