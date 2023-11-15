Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Anna Asti перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом из-за плотного графика
Российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) оконфузилась во время концерта в Набережных Челнах. Приветствуя зрителей, артистка перепутала этот город с Нижним Тагилом. После этого публика хором стала выкрикивать "Челны!", и знаменитость поняла, что ошиблась.
Анна Асти перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом на концерте. Видео © Telegram / Новости Челнов
"Спасибо большое! Мы же в Набережных Челнах? Всё хорошо, у меня очень плотный график. Итак, ещё раз. Набережные Челны, привет! Я человек, я тоже ошибаюсь", — отшутилась Асти.
То, что певица ошиблась, неудивительно, ведь в её насыщенном концертном туре "Феникс" Нижний Тагил идёт следующим городом после Набережных Челнов. В перерывах между песнями артистка на этом концерте размышляла на тему одиночества, дружбы и предназначения в жизни.
Ранее Лайф писал, что треки певицы Анны Асти оказались одними из самых популярных музыкальных композиций у россиян этой осенью. Именно эти песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев