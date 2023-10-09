"Будет бомба": Анна Asti раскрыла, кого сыграет в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"

Певица Анна Asti, в начале октября получившая российский паспорт, рассказала, что сыграет роль Барби в новогодней комедии "Иван Васильевич меняет всё!". Об этом артистка сообщила в эфире программы "Шоу Воли".

Асти уточнила, что сцена с её участием в фильме будет похожа на "большой классный клип", где певица споёт в образе Барби.

"Где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прям секси-куклы. В общем, будет бомба", — приводит слова звезды "Газета.ru".