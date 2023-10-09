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9 октября, 18:01

"Будет бомба": Анна Asti раскрыла, кого сыграет в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"

Певица Анна Asti сыграет куклу Барби в ремейке "Иван Васильевич меняет всё!"

<p>Анна Asti / ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Анна Asti / ТАСС / Сергей Фадеичев

Певица Анна Asti, в начале октября получившая российский паспорт, рассказала, что сыграет роль Барби в новогодней комедии "Иван Васильевич меняет всё!". Об этом артистка сообщила в эфире программы "Шоу Воли".

Асти уточнила, что сцена с её участием в фильме будет похожа на "большой классный клип", где певица споёт в образе Барби.

"Где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прям секси-куклы. В общем, будет бомба", приводит слова звезды "Газета.ru".

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Напомним, в новогодние праздники в России покажут комедийный ремейк знаменитого фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". На экранах фильм, скорее всего, появится 31 декабря.

Дарья Нарыкова
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