"Будет бомба": Анна Asti раскрыла, кого сыграет в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"
Певица Анна Asti сыграет куклу Барби в ремейке "Иван Васильевич меняет всё!"
Анна Asti / ТАСС / Сергей Фадеичев
Певица Анна Asti, в начале октября получившая российский паспорт, рассказала, что сыграет роль Барби в новогодней комедии "Иван Васильевич меняет всё!". Об этом артистка сообщила в эфире программы "Шоу Воли".
Асти уточнила, что сцена с её участием в фильме будет похожа на "большой классный клип", где певица споёт в образе Барби.
"Где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прям секси-куклы. В общем, будет бомба", — приводит слова звезды "Газета.ru".
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Напомним, в новогодние праздники в России покажут комедийный ремейк знаменитого фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". На экранах фильм, скорее всего, появится 31 декабря.