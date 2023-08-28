В Ростове Великом снимают ремейк комедии Гайдая про Ивана Васильевича
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (СССР, 1973) / © сайт "Кинопоиск"
В новогодние праздники в России покажут комедийный ремейк знаменитого советского фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Съёмки проходят в Ярославской области, в Ростове Великом — одном из древнейших городов Центральной России пишет kp.ru.
"По задумке авторов полнометражного фильма с рабочим названием "Иван Васильевич меняет всё" без съёмки бегущих стражников и конницы у стен Ростовского кремля "вживую" фильм не будет наполнен яркими красками, и настроение оригинального фильма потеряет смысл", — отметил ростовский мэр Сергей Тихомиров.
По предварительным данным, на экранах фильм можно будет увидеть 31 декабря на канале ТНТ.
Напомним, что съёмки оригинальной комедии Гайдая начались в мае 1972 года и вобрали в себя несколько локаций, в том числе и исторических. Так, все сцены в палатах Ивана Грозного снимались на территории Ростовского кремля, а вот дом Шурика и магазин "Радиотовары" располагались на Новокузнецкой улице в Москве, а видеоклип к песне "Звенит январская вьюга" снимали в Ялте.
А ранее в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с кинжалом Грозного. Кроме того, зрители заметили киноляп с кольцом Володи из фильма "Москва слезам не верит", которого играет Олег Табаков. Дело в том, что в нескольких сценах ювелирное изделие находится на разных пальцах персонажа.