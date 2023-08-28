В Ростове Великом снимают ремейк комедии Гайдая про Ивана Васильевича

"По задумке авторов полнометражного фильма с рабочим названием "Иван Васильевич меняет всё" без съёмки бегущих стражников и конницы у стен Ростовского кремля "вживую" фильм не будет наполнен яркими красками, и настроение оригинального фильма потеряет смысл", — отметил ростовский мэр Сергей Тихомиров.

Напомним, что съёмки оригинальной комедии Гайдая начались в мае 1972 года и вобрали в себя несколько локаций, в том числе и исторических. Так, все сцены в палатах Ивана Грозного снимались на территории Ростовского кремля, а вот дом Шурика и магазин "Радиотовары" располагались на Новокузнецкой улице в Москве, а видеоклип к песне "Звенит январская вьюга" снимали в Ялте.