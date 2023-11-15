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15 ноября, 17:14

А слова гимна не выучил: Руки-Базуки испугался колонии и решил доказать, какой он патриот России

Блогер-фрик Терёшин записал видео с гимном России после стрима с эскортницами

Блогер-фрик Кирилл Терёшин, который оскандалился после откровенного стрима с эскортницами, решил реабилитироваться. Герой мемов по прозвищу Руки-Базуки записал видео, на котором патриотично стоит под гимн России, держа руку на сердце.

Блогер-фрик Терёшин записал видео с гимном России. Видео © Telegram / Руки Базуки

Вероятно, 27-летний блогер испугался, что его могут посадить в колонию, и решил доказать, какой он патриот РФ. При этом подписчиков смутил один нюанс — на его столе они заметили что-то похожее на следы от белого порошка.

Руки-Базуки, что с ним? То, как сейчас выглядит Кирилл Терёшин, вас точно испугает

Руки-Базуки, что с ним? То, как сейчас выглядит Кирилл Терёшин, вас точно испугает

Как сообщал Лайф, Терёшину грозит до 13 лет лишения свободы за финансовые махинации, пропаганду наркотиков и ЛГБТ. Ранее в столичную прокуратуру и МВД России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Обложка ©

Telegram / Руки Базуки

Никита Осипов
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