А слова гимна не выучил: Руки-Базуки испугался колонии и решил доказать, какой он патриот России
Блогер-фрик Терёшин записал видео с гимном России после стрима с эскортницами
Блогер-фрик Кирилл Терёшин, который оскандалился после откровенного стрима с эскортницами, решил реабилитироваться. Герой мемов по прозвищу Руки-Базуки записал видео, на котором патриотично стоит под гимн России, держа руку на сердце.
Блогер-фрик Терёшин записал видео с гимном России. Видео © Telegram / Руки Базуки
Вероятно, 27-летний блогер испугался, что его могут посадить в колонию, и решил доказать, какой он патриот РФ. При этом подписчиков смутил один нюанс — на его столе они заметили что-то похожее на следы от белого порошка.
Как сообщал Лайф, Терёшину грозит до 13 лет лишения свободы за финансовые махинации, пропаганду наркотиков и ЛГБТ. Ранее в столичную прокуратуру и МВД России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Telegram / Руки Базуки