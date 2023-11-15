Санкт-Петербург на выставке-форуме "Россия" в Москве продемонстрировал инсталляцию, посвящённую "Алым парусам". Она представляет собой многокомпонентную декорацию в виде раскрытой книги и показывает самые яркие моменты главного праздника выпускников школ Северной столицы.

Петербург на выставке "Россия" представил посвящённую "Алым парусам" инсталляцию. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Перед зрителями предстал уже большой мультимедийный проект с фантастическим уникальным техническим шоу", — отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Как передаёт телеканал, интерактивная фотозона будет меняться. Кроме того, планируется внедрить систему ароматизации — местные парфюмеры уже придумали аромат, создающий ассоциации с летним воздухом Северной столицы.

Отметим, что традиция празднования "Алых парусов" зародилась в конце 60-х годов XX века. Однако в 1979-м проведение торжеств для выпускников ленинградских школ было прекращено. В 2005-м праздник был возрождён по инициативе президента РФ Владимира Путина. Именно с того года мероприятие начало проводиться в совершенно ином формате.