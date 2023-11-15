В Таганроге при взрыве на несанкционированной свалке пострадал водитель

В Таганроге произошёл взрыв на несанкционированной свалке, в результате инцидента пострадал водитель погрузчика. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В Таганроге произошёл взрыв на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика", — написал он в телеграм-канале.

Голубев добавил, что сейчас врачи оказывают помощь мужчине. На месте случившегося работают специалисты и экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.