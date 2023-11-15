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Опубликовано 15 ноября 2023, 18:13

Участие в СВО даст преимущества при приёме в колледжи

Участие в СВО будет индивидуальным достижением при поступлении в колледж

При поступлении в российские колледжи участие в специальной военной операции (СВО) станут считать индивидуальным достижением. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем самым планируется внести изменения в порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом № 457 Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года. В частности, будет дополнен пункт 45, посвящённый индивидуальным достижениям, которые учитываются при приёме в колледжи.

"Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", — говорится в документе.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесла в Госдуму профильная рабочая группа под руководством секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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