Участие в СВО даст преимущества при приёме в колледжи

При поступлении в российские колледжи участие в специальной военной операции (СВО) станут считать индивидуальным достижением. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем самым планируется внести изменения в порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом № 457 Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года. В частности, будет дополнен пункт 45, посвящённый индивидуальным достижениям, которые учитываются при приёме в колледжи.

"Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", — говорится в документе.