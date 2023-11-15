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15 ноября, 18:46

Автомобиль главы ЮНИСЕФ перевернулся по пути в Газу

Reuters: Глава ЮНИСЕФ Рассел пострадала в ДТП в Египте по дороге в Газу

<p>Кэтрин Рассел. Обложка © ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez</p>

Кэтрин Рассел. Обложка © ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в аварию в Египте, когда ехала в сектор Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя фонда.

"По пути на КПП Рафах автомобиль наехал на большую выбоину или попытался её объехать, из-за чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась на бок", рассказал представитель ЮНИСЕФ.

В результате Рассел получила серьёзные ушибы, но, несмотря на это, она продолжила свою поездку в Газу. При этом было принято решение отложить визит в Израиль, где глава фонда намеревалась провести встречу с семьями похищенных детей.

Ранее Рассел заявила, что в зоне палестино-израильского конфликта сейчас около миллиона несовершеннолетних. В настоящее время, по её оценке, более 4,6 тысячи несовершеннолетних в секторе Газа погибли, ещё более девяти тысяч ранены.

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Наталья Исакова
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