Автомобиль главы ЮНИСЕФ перевернулся по пути в Газу

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в аварию в Египте, когда ехала в сектор Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя фонда.

"По пути на КПП Рафах автомобиль наехал на большую выбоину или попытался её объехать, из-за чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась на бок", — рассказал представитель ЮНИСЕФ.

В результате Рассел получила серьёзные ушибы, но, несмотря на это, она продолжила свою поездку в Газу. При этом было принято решение отложить визит в Израиль, где глава фонда намеревалась провести встречу с семьями похищенных детей.